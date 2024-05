Kunsthandwerk auf dem Marktplatz in Hassel Klein und fein findet der Kuckucksmarkt seine Kunden

„Vielleicht war das Wetter einfach zu schön“, sieht Melanie Bartmann als Grund für den überschaubaren Besuch an. Sie hatte Keramik-Unikate in all ihren Facetten an ihrem Stand. „Ich liebe den Kuckucksmarkt, weil er so klein ist“; gesteht Anja Herbold, die mit ihrem selbstgemachten Schmuck direkt nebenan steht. Selbstgemachte Liköre und beispielsweise Löwenzahnhonig gab es am Stand von Cathrin Schrems-Jung zu kaufen. Auch sie sprach von einem überschaubaren Besuch und führte das gute Wetter als Grund hierfür an. Auch die VHS St. Ingbert war mit von der Partie und zeigte etwa ihre Kreativangebote wie Malen und Klöppeln, um für neue Kurse ab Herbst Werbung zu betreiben. Weiter vorne gab es verschiedene Landprodukte.