St. Ingberter Naturdenkmal : Lösung in Sicht für Zaun am Stiefel?

Er ist ein monumentaler Buntsandstein, der Große Stiefel im St. Ingberter Wald nahe Sengscheid. Die alte Einfassung aus Holzlatten gilt bereits seit einigen Jahren als nicht mehr sicher. Wie es dort weitergehen kann, ist ein lange diskutiertes Thema. Foto: Michael Beer

St Ingbert Die Absturzsicherung am St. Ingberter Naturdenkmal gilt seit über zwei Jahren als marode. Trotz Beteuerungen hat sich nichts getan. Das Umweltministerium verspricht jetzt eine Lösung.

Privatleute haben es einfach. Ist die Einfriedung um ihr Grundstück herum kaputt, gehen sie zu einem Handwerker und holen sich ein Angebot für einen Ersatz ein. Sind sich beide Seiten einig, wird die neue Einfassung gebaut und bezahlt. Ganz anders die öffentliche Hand. Am Beispiel des Großen Stiefel im Wald bei Sengscheid zeigt sich, wie komplex es offensichtlich sein kann, einem maroden Zaun beizukommen.

Vor über zwei Jahren kam ein Gutachten zu der Erkenntnis, der Holzzaun rund um das Naturdenkmal sei so sehr in die Jahre gekommen, er sei schlichtweg nicht mehr sicher und müsse weg. Damit sich niemand bei einem eventuellen Sturz von den Seiten des Plateaus, an denen es immerhin einige Meter bergab geht, schwer verletzt, wurde der Zugang zum Stiefel zunächst mit einer Holzbarriere samt Gefahrenhinweis bedacht. Später kam als Sperre ein Bauzaun hinzu, der den Zugang gänzlich unterbinden sollte. Seither diskutieren die Behörden, wie es nun dort oben weitergehen könnte.

Auf Nachfrage der SZ erklärte das Umweltministerium Ende vergangenen Jahres, ein Termin vor Ort im Januar solle Aufschluss geben über das weitere Verfahren. Die Öffentlichkeit werde in der Folge in Kenntnis gesetzt. Auf erneute Anfrage gab es dann diese Antwort: „Beim letzten Zusammentreffen von Ministerin Petra Berg und Oberbürgermeister Ulli Meyer im Januar wurde die eingehende Prüfung zweier möglicher Varianten zum Umgang mit einer optionalen Absturzsicherung am Naturdenkmal Stiefelfelsen festgelegt.“ So weit, so unpräzise. Weiter heißt es, Grundlage der Entscheidung solle ein noch zeitnah vom Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz „in Auftrag zu gebendes Tüv-Gutachten sein, welches erneut prüfen soll, ob es tatsächlich einer obligaten Absturzsicherung bedarf“. Im Falle einer vorgeschriebenen Absicherung müsse neben Belangen der Sicherheit auch ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Naturdenkmal Stiefel sichergestellt sein.

Ein weiteres Gutachten? Mit weiteren Kosten verbunden und zu erwartender weiterer Verzögerung? Auf erneute Nachfrage relativiert das Ministerium. Womöglich werde dieser Schritt nicht notwendig. Die Sache werde vom Landesamt geprüft, mit einer Entscheidung sei schon bald zu rechnen. Das Ministerium werde in der Folge umgehend berichten. Informierte St. Ingberter Kreise wollen unterdessen erfahren haben, das Stiefel-Plateau erhalte einen neuen Zaun. St. Ingberts Pressesprecher Florian Jung erklärt in der Sache, die Stadt sei auf eine Klärung im Ministerium angewiesen. Allerdings dränge die Stadt auf eine zeitnahe Lösung: „Grundsätzlich ist uns wichtig, einen offenen Zugang zum Naturdenkmal Stiefel zu haben“.