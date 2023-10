Feuerwehr St. Ingbert Zahlreiche Einsätze für die St. Ingberter Feuerwehr

Grund dafür waren Bauarbeiten, bei denen die Brandmeldeanlage nicht abgeschaltet wurde. Am Abend wurden Einsatzkräfte erneut alarmiert. Der gemeldete Autobrand war aber nur ein technischer Defekt. Eine unklare Rauchentwicklung in der Unteren Kaiserstraße stellte sich am Freitagmittag als ein brennendes Handtuch am Bahnhof heraus, das durch die Polizei bereits abgelöscht war. Gegen 18 Uhr wurde die Feuerwehr St. Ingbert und Oberwürzbach zu einem Pkw-Brand auf die A 6 an der Grumbachtalbrücke zur Unterstützung der Saarbrücker Feuerwehr alarmiert. Kurz darauf mussten die Retter aus St. Ingbert den Rettungsdienst unterstützen. Der Patient hatte sich nach einem Sturz mit dem Fuß zwischen einem Heizkörper und der Wand eingeklemmt. Am Samstagmorgen rückte die Wehr zum wiederholten Male wegen einem Fehlalarm einer Brandmeldeanlage in die Kaiserstraße aus.