Feuerwehrweinsätze in St. Ingbert Im Sturm stürzt ein Baum quer über die Straße

In der Kohlenstraße lief Wasser in ein Gebäude und überschwemmte einen Lagerraum, wie die Feuerwehr berichtet. Parallel fiel ein Baum auf einen Gehweg in der Spieser Landstraße. Auf der L108, dem Autobahnzubringer, brach eine Baumspitze ab und drohte auf die Fahrbahn zu stürzen. Über die Drehleiter beseitigten die Feuerwehrmänner die Gefahr. Unterstützt wurde die Feuerwehr von Ortspolizei und Landespolizei bei den Absicherungsmaßnahmen. Es kam zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet.