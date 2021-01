Arbeitslosenquote steigt : Wieder mehr Menschen im Saarpfalz-Kreis ohne Arbeit

St. Ingbert Die Zahl der Arbeitslosen in St. Ingbert und dem restlichen Saarpfalz-Kreis ist im Januar wieder leicht angestiegen. Waren im Dezember 2020 noch 1061 Menschen in der Mittelstadt ohne Arbeit, so waren es im Januar laut der Agentur für Arbeit Saarland 1103 (plus 42). Im gesamten Saarpfalz-Kreis waren demnach 4366 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 157 mehr als im Dezember.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter rund 14 Prozent mehr Arbeitslose gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag mit 5,7 Prozent um 0,2 Prozentpunkte über dem Wert des Vormonats und 0,7 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahres.