Arbeitsmarktzahlen für den Saarpfalz-Kreis : Arbeitslosenzahlen im Saarpfalz-Kreis steigen leicht an

Arbeitslosenzahlen im Saarpfalz-Kreis steigen leicht an

St. Ingbert/Bliestal Die Corona-Pandemie hinterlässt weiter Spuren auf dem Arbeitsmarkt. Die Agentur für Arbeit zählt aktuell 4426 Arbeitslose, 233 mehr als im Vormonat.

Die Arbeitslosenquote lag im Mai bei 5,8 Prozent und damit 0,4 Prozentpunkte über dem Wert des Vormonats und genau einen Prozentpunkt über dem Wert des Vorjahres. Das geht aus dem Arbeitsmarktbericht vor, den die Agentur für Arbeit im Saarland am Mittwoch veröffentlicht hat.

1146 Arbeitslose meldete demnach die Geschäftsstelle St. Ingbert im Mai – ein Plus von 167 im Vergleich zum Vorjahr. Die zuständige Geschäftsstelle in Homburg meldete 3280 Arbeitslose und damit ein Plus von 571. Landesweit liegt die Arbeitslosenquote mit 7,5 Prozent höher als im Saarpfalz-Kreis.