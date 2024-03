Großes Bauvorhaben in St. Ingbert sucht Nutzernischen Vereine entdecken die Baumwollspinnerei

„Einen kleinen Wermutstropfen in den Wein schütten“ musste Heike Hartinger vom Projektkontrolling der Stadt, nachdem die den Vereinsvertreter eine Reihe von Fragen aufzeigt hatte, die der Kennlernabend von Vereinen mit dem Projekt Baumwollspinnerei idealerweise beantworten sollte. „Die Stadt kann in der Baumwollspinnerei Raum für Vereinsveranstaltungen anbieten, aber nicht für Vorstandssitzungen oder Chorproben“, sagte Hartinger. Warum das regelmäßige „Vereinsgeschäft“ zunächst einmal ausgeschlossen sein soll, begründete die Verwaltungs-Mitarbeiterin so: „Fast alle Vereine haben ja eine Heimat, häufig in Lokalen im Stadtgebiet. Denen wollen bewusst keine Konkurrenz machen.“ Dieses Argument führte die Stadt auch bei dem gastronomischen Angebot in der umgebauten Baumwollspinnerei an. „Im Moment ist die gastronomische Infrastruktur in St. Ingbert gut aufgestellt. Das soll so bleiben und nicht durch ein städtische Aktivitäten erschwert werden.“ Die jetzigen Pläne deckten die Bedürfnisse von Verwaltung. Museum und städtischen Gremien ab. „Ehrlicherweise geht es im Kontakt mit den Vereinen nicht um Ideen für weitere Räumlichkeiten, sondern um die Ausstattung und mögliche Mitnutzung des feststehenden Raumkonzepts.“