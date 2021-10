Baustelle in St. Ingbert : Wollbachstraße ist in der nächsten Woche gesperrt

St Ingbert Eine weitere Baustelle in der Stadtmitte wird Autofahrer in St. Ingbert in der kommenden Woche behindern. Die Stadtverwaltung teilt mit, dass am Tunnel über der Wollbachstraße in der Zeit vom Dienstag, 2., bis Freitag, 6.November, eine Bauwerksprüfung stattfindet.

