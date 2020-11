Kellertür eingeschlagen : Einbrecher durchsucht Wohnhaus in Hassel

Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Hassel Ein Einbrecher ist am Dienstag, 24. November, zwischen 7 und 13 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Otto-Brauner-Straße in Hassel eingedrungen. An dem Haus schlug ein bislang unbekannter Täter die Kellertür ein und verschaffte sich so Zugang zum Wohnanwesen.

In der Folge wurden alle Räumlichkeiten betreten und nach Diebesgut durchsucht.