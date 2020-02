Einsatz direkt nach dem Rathaussturm : Feuerwehr löscht Brand in Vorbau eines Wohnhauses

Im Dachbereich eines Mehrfamilienhauses am Theodor-Heuss-Platz in St. Ingbert hat es am Samstag gebrannt. Foto: Thomas Morgenstern/ Feuerwehr St. Ingbert

St. Ingbert Am Samstagmittag kurz nach 12 Uhr hat es in einem Wohnhaus am Theodor-Heuss-Platz in St. Ingbert gebrannt. Wie die Polizei berichtete, hatte eine Anwohnerin aus einer Wohnung an der zur Kaiserstraße hin gelegenen Gebäuderückseite bemerkt, wie es vor ihrem Küchenfenster rauchte.



Innerhalb kürzester Zeit stand das Vordach der darunter liegenden Wohnung in Flammen. Die Anwohnerin alarmierte sofort die Feuerwehr.

Da viele Einsatzkräfte des Löschbezirks St. Ingbert gerade erst zusammen mit Oberbürgermeister Ulli Meyer das neben dem Feuerwehrgerätehaus befindliche Rathaus gegen die Narren „verteidigt“ hatten konnten diese sofort mit mehreren Fahrzeugen ausrücken. Bereits drei Minuten nach der Alarmierung traf ein Löschzug, bestehend aus einem Führungsfahrzeug, zwei Löschfahrzeugen sowie einer Drehleiter am Theodor-Heuss-Platz ein.

Vor Ort war laut der Feuerwehr zunächst eine starke Rauchentwicklung zwischen den Gebäudekomplexen des Theodor-Heuss-Platzes und der Kaiserstraße auszumachen. Aufgrund der zunächst unübersichtlichen und unklaren Lage, erfolgte eine Alarmierung weiterer Einsatzkräfte. Zeitgleich teilte sich der Löschzug auf, so dass Feuerwehrleute auf der Gebäudevorder- sowie Rückseite in Stellung gingen.

Bei der Erkundung durch einen Innenhof wurde ein Brand im Dachbereich eines Vorbaus ausgemacht. Durch die hohe Intensität des Brandes hatten sich Feuer und Rauch bereits auf eine angrenzende sowie eine darunterliegende Wohnung ausgebreitet. Alle im Gebäude befindlichen Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt und verließen das Gebäude bei Eintreffen der Feuerwehr bereits selbstständig. Durch den sofortigen Löschangriff unter Atemschutz war der Brand schnell unter Kontrolle sowie eine weitere Ausbreitung verhindert, so die Feuerwehr. Parallel zu den Löschmaßnahmen wurden die angrenzenden Wohnungen kontrolliert. Aus einer Wohnung retteten mehrere Meerschweinchen gerettet werden. Aucuh auf dem Dach des Gebäudes hatte sich kein Feuer ausgebreitet.

Im Anschluss wurden die verrauchten Wohnungen mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Während den Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr (bis gegen 14 Uhr) war die Kaiserstraße voll gesperrt.

Die Feuerwehr St. Ingbert war am Samstag im Innenhof eines Gebäudes am Theodor-Heuss-Platz im Einsatz. Foto: Markus Zintel/Feuerwehr St. Ingbert