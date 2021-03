Wochenkolumne für St. Ingbert : Aufregung um ein Knusperhäuschen

Ob Villa oder Bretterverschlag: Manch einem Bürger schwirrt der Kopf, wenn behördliche Auflagen auf ihn zukommen. Da hilft nur eines: sie befolgen. Ansonsten steht Ärger ins Haus. Das ist schon mal klar.

Es ist schon sehr schön zu wissen, dass in unserem Land alles nach Recht und Gesetz geregelt ist. So wie wir es gerade bundesweit erleben: kein Chaos, keine Anarchie. Letztgenannte darf es auch bei einem Gartenhäuschen nicht geben. Das hat, sagen wir mal, im jugendlichen Überschwang der Jungbauer Steffen Sandmeier vom Kahlenberger Hof aufgestellt. Ein Knusperhäuschen sozusagen, das der Direktvermarktung des Hofes im Bliesgau diesen soll. Der junge Mann hat uns dann seine Geschichte erzählt. Die Geschichte vom praktisch veranlagten Bauherrn, der mit ein wenig Hilfe in kurzer Zeit die schlichte aber schmucke Bretterbude aus dem Katalog nach Plan errichtet. Und es dann mit der Bauaufsicht im Saarpfalz-Kreis zu tun bekommt. Eigentlich ist dies eine Story zum Schmunzeln, weil der muskulöse Arm des Gesetzes sich über eine mickrige Immobilie legte. Und zulangte. Ein Architekt musste her, der aus der Bauanleitung des Gebäudes einen Plan entwickelte. Der wurde dann eingereicht mit allem erforderlichen Papierkram. Wie das eben so üblich ist, wenn man atemberaubende Großprojekte zu verwirklichen gedenkt. Da sollte man schon in Las Vegas-Dimensionen denken. Kürzen wir das Ganze ab: Am Ende wollte der Kreis noch wissen, wer in der Phase des Häuschen-Errichtens der verantwortliche Bauleiter war.