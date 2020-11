Feuerwehr St. Ingbert rückte aus : Wochenendhaus in Schüren stand in Flammen

Wochenendhaus in Schüren stand in Flammen

St. Ingbert Die Feuerwehr in St. Ingbert musste von Samstagmittag bis Montagmorgen mehrfach ausrücken. Besonders arbeitsintensiv war ein Brand in einem Wochenendhaus. Zwei weitere Einsätze stellten sich als Fehlalarme heraus.

Am Montagmorgen gegen 4 Uhr rückte die Feuerwehr St. Ingbert zu einem Wochenendhaus in einer Schrebergartensiedlung in St. Ingbert-Schüren aus. Der Brand hatte sich aus dem Innenraum des fünf mal sieben Meter großen Hauses bereits bis zum Dach ausgebreitet. Der Fahrer eines Streufahrzeugs hatte den Flammenschein entdeckt und die Rettungskräfte verständigt.

Insgesamt gab es am Wochenende einiges zu tun für die Feuerwehr. Zwei der Einsätze stellten sich jedoch als Fehlalarme heraus. Am Samstagachmittag erreichte ein Brandmeldung aus Hobels die Feuerwehrleute, weil Essen auf einem Herd angebrannt war. Am Abend löste die Brandmeldeanlage einer Firma in der Ensheimer Straße aus. Wie sich herausstellte, hatte der Melder eine Fehlfunktion, weil er nass geworden war. Beide Male musste die Feuerwehr nicht eingreifen. Samstagnacht wurde es aber nochmal ernst: die Einsatzkräfte rückten gegen 2.30 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Elversberger Straße aus.