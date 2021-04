Aktuelle Übersicht : Wo in St. Ingbert Corona-Tests möglich sind

Corona-Schnelltests sind auch in St.Ingbert an zahlreichen Anlaufstellen möglich. Foto: dpa/Matthias Bein

St Ingbert Das Angebot in Zentren, bei Ärzten und Apothekern und in den Stadtteilen ist vielfältig.

In St. Ingbert gibt es inzwischen ein großflächiges Angebot an Möglichkeiten für die Durchführung von Corona-Schnelltests. In Planung sind nach Angaben der Stadtverwaltung zudem weitere Testmöglichkeiten in den Stadtteilen Hassel und Rentrisch durch den DRK-Kreisverband St. Ingbert. Die Testung an den verschiedenen Stationen ist ab einem Alter von sechs Jahren möglich.