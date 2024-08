Homburg/St Ingbert Wo der Ausbau von E-Ladesäulen stockt

Die Stadt Homburg tut ihren Teil und speist auf der Website Flächentool mögliche Standorte ein, wie Stadtsprecher Michael Klein erklärt. Auf diese könnten sich Firmen bewerben – was auch geschehe. Insgesamt zehn Standorte finden sich dort: Im Wieschen Einöd, die Parkplätze am Römermuseum in Schwarzenacker, vor dem Rathaus in Homburg, auf dem Schlossberg, derjenige der Homburger Parkhausgesellschaft in der Uhlandstraße, der Parkplatz vor der Jugendherberge Homburg Am Mühlgraben und der am Kombibad „Koi“ vor Bruchhof. Außerdem möglich: ein Standort im Zuge der Neubebauung des Industriegebietes, in einer an der Kleinottweiler Straße am Brückweiher und am Schlossweiher in Jägersburg.