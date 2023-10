Festo in Rohrbach „WM der Berufe“ im Festo Lernzentrum

Beim Rundgang durch das Lernzentrum trafen die Besucher zunächst auf die Teilnehmer der Berufsmeisterschaften. Drei Teams aus je zwei Personen im Bereich Industrie 4.0 und sechs Teams aus je zwei Personen im Bereich Mechatronik mussten über drei Wettbewerbstage konkrete Aufgaben erfüllen, die an echte Kundenanfragen angelehnt sind. Die Arbeitsplätze, Werkzeuge und Ausrüstung dafür fanden sie im Lernzentrum in modernster Ausführung vor. Fieberhaft arbeiteten die Bewerber aus unterschiedlichen Unternehmen an ihren Aufgaben. Die beste Lösung wird am letzten Tag ausgelobt.