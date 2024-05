Seit 2014 jede Menge Interessantes für Jung und Alt in St. Ingbert Wissenschaftsvorträge feiern Zehn-Jähriges

Sind Kunststoffe Fluch oder Segen? Wie funktioniert der sechste Sinn bei Tieren? Worauf ist bei Starkregen und Risikovorsorge zu achten? Und warum reden wir ständig von Krisen, wo es uns nie so gut ging wie heute? Auf Fragen wie diese liefert das Wissenschaftsforum St. Ingbert seit zehn Jahren Antworten. Im Bläse-Saal des Mint-Campus auf dem Gelände der Alten Schmelz referieren in der Regel im Monatstakt Wissenschaftler über Fragestellungen vor allem des Mint-Bereichs – also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Aber auch Religion oder Medizin kommen zum Tragen bei den Gratislesungen.