Wissenschaftsforum St.Ingbert : Online-Vortrag zum Thema Hautkrebs

St Ingbert Am Dienstag, 19. Oktober, bietet das Wissenschaftsforum St. Ingbert ab 19.30 Uhr eine Online-Veranstaltung zum Thema Hautkrebs an. Referent ist Professor Thomas Vogt von der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie der Universität des Saarlandes.

Pro Jahr erkranken in Deutschland etwa 195000 Menschen neu an Hautkrebs, etwa 22000 von ihnen an einem malignen Melanom. In den letzten Jahren hat die Zahl dieser Erkrankungen drastisch zugenommen. Der besonders bösartige schwarze Hautkrebs ist damit nun in Deutschland der vierthäufigste bösartige Tumorerkrankung. Diese Entwicklung ist umso bedauerlicher, als sich das Hauptrisiko, an eben dieser Krebsart zu erkranken, zum Teil durch geeignete Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen verringern lässt.