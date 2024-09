Vortrag in St. Ingbert Wissenschaftsforum über Demenz und Alzheimer

Referentin Judith Harrer-Haag studierte Medizin in Homburg, Valladolid und in Manchester/UK. Sie begann ihre Facharztausbildung in Manchester und vervollständigte diese am Universitätsklinikum der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen. Von 2009 bis 2017 arbeitete sie am Caritas-Klinikum Saarbrücken. Seit Mai 2017 leitet sie eine eigene neurologische Praxis in St. Ingbert in der Ensheimer Straße 34.