Wissenschaftsforum in St. Ingbert Wie kann die KI beim Kampf gegen Doping helfen?

Dopingpraktiken im Sport durch skrupellose Sportler sind seit mehreren Jahrzehnten ein wichtiges gesellschaftliches Thema. In jüngster Zeit wurde der Austausch von Proben als eine mögliche Praxis von Athleten angesprochen, die ihre gedopten Proben mit sauberen Proben austauschen, um sich einer positiven Dopingkontrolle zu entziehen. Bislang ist die einzige bewährte Methode zur Aufdeckung solcher Fälle die DNA-Analyse der Proben. Hierüber informiert Wolfgang Maaß, Professor für Wirtschaftsinformatik an der Fakultät für Human- und Wirtschaftswissenschaften sowie kooptierter Professor für Informatik an der Fakultät für Mathematik und Informatik der Universität des Saarlandes. Außerdem ist er wissenschaftlicher Direktor „Smart Service Engineering“ am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI).