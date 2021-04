Wissenschaftsforum St.Ingbert : Warum Entzündungen helfen können

Pharmazie-Professorin Alexandra Kiemer. Foto: Iris Maria Maurer

St Ingbert Am Dienstag, 20. April, ab 19.30 Uhr bietet das Wissenschaftsforum St. Ingbert einen Online-Vortrag zu dem Thema „Jetzt GILZ! Wie ein körpereigenes Protein Entzündungs- und Alterungsprozesse in Schach hält“ an.

Es referiert Professorin Alexandra K. Kiemer, von der Pharmazeutischen Biologie der Universität des Saarlandes.

Entzündungsprozesse sind zwar für uns meist schmerzlich, stellen aber eine überlebenswichtige Antwort des menschlichen Körpers auf Infektionen mit Viren oder Bakterien dar. Damit Entzündungsprozesse nicht überschießen und damit schädliche Reaktionen hervorrufen, wird ihr Ablauf streng kontrolliert. Hierfür ist ein körpereigenes Protein („GILZ“) wichtig: Es unterstützt anti-entzündliche Wirkungen.

Auch bei Alterungsprozessen könnten sich hohe GILZ-Spiegel positiv auf die Gesundheit auswirken, da sich im Alter ein chronisch erhöhtes Entzündungsniveau einstellt.

Sollte also alles unternommen werden, um im Körper die GILZ-Spiegel zu erhöhen? Dies ist Gegenstand aktueller Forschung, denn: Trotz der zahlreichen positiven Effekte von GILZ kann ein Zuviel auch Nebenwirkungen auslösen. Dies zeigen unsere Befunde zu Statinen, einer wichtigen Arzneistoffgruppe zur Senkung von Cholesterin. Die von ihnen ausgelösten Muskelbeschwerden werden von GILZ verursacht.