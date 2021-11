MINT-Campus Alte Schmelz in St. Ingbert : Wissenschaftsforum beleuchtet „Das Klima der Zukunft"

St Ingbert Im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe bietet der MINT-Campus Alte Schmelz e.V. am Dienstag, 16. November, ab 19.30 Uhr, einen Vortrag zu dem Thema „Das Klima der Zukunft“ an. Es referiert Florian Ziemen, Deutsches Klimarechenzentrum (DKRZ) GmbH.

Die Klimakrise ist die Herausforderung für die Menschheit im frühen 21. Jahrhundert. Sie ist dabei eng verwoben mit Artensterben und anderen Folgen des menschlichen Konsums. Allerdings ist sie schwer zu greifen und entwickelt sich über Jahrzehnte, so dass sich Beobachtungen und Erinnerungen nicht in ein klares vorher und nachher einteilen lassen. Folgende Aspekte werden betrachtet: Was ist das Klima und warum ändert es sich? Wie wird es sich entwickeln, und was tun Klimamodelle? Was bedeutet eine Erwärmung um 1,5 oder 3 Grad Celsius im globalen Mittel? Worum ging es bei den UN-Klimakonferenzen – wie der in Glasgow – Anfang November?