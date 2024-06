St Ingbert Einblicke in die regionale Industriegeschichte

Bernhard Kirsch studierte in den 70er Jahren Physik an der Universität des Saarlandes mit praktischen Tätigkeiten an der Dillinger Hütte. Dort unterstützte er Mitte der 70er Jahre Dr. Mavroudis bei der Einführung von CAM zur Prozessoptimierung von Wärmeprozessen. Schwerpunkt seines Studiums waren Festkörperphysik und Mechatronik. Er promovierte 1983 über Phasenübergänge in Perowskit-Keramiken.

Im Anschluss war Bernhard Kirsch fünf Jahre als Prozessingenieur für die Herstellung von Halbleitern in Freiburg tätig. Seit 1989 war er in wechselnden Betrieben für die Entwicklung mechatronischer Komponenten wie Sensoren und elektro-hydraulische Antriebe tätig. 2010 wechselte er an die Fachhochsule Iserlohn und vertrat dort bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2020 das Fachgebiet Mechatronik und Hydraulik im Fachbereich Maschinenbau.