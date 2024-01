Schwierige Verkehrsbedingungen in St. Ingbert Dichtes Schneetreiben stresst nicht jeden

Kurzes Gespräch an der Bushaltestelle auf dem Weg nach St. Ingbert. Er sei überrascht, sagt der Mann mit gelber Warnweste und dunkler Mütze, dass die Busse überhaupt fahren. Auf die unverfängliche Entgegnung, dies sei wirklich klasse, wiegt er den Kopf sacht hin und her und setzt eine skeptische Mine auf. Dass dies über den Tag so bleibe, bezweifelt er.