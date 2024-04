Erneuerbare Energien in St. Ingbert Neuer Schwung für Windkraft in St. Ingbert?

Nichts Neues also hat der Stadtrat in Sachen Windkraft-Standort erfahren, sehr wohl allerdings in Sachen Anlagen-Technik. Denn da hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Haben die drei Windtürme im Blieskasteler Stadtteil Webenheim zum Beispiel eine Leistung von jeweils zwei Megawatt (aufgrund der Flughafen-Einflugschneise sind die Türme nur 100 Meter hoch), bringt es im Nachbarkreis Neunkirchen der jüngste Turm des Windparks an der B 41 auf drei Megawatt. Er wurde im Oktober 2021 errichtet. Die Leistung modernster Anlagen ist nur wenige Jahre später doppelt so hoch. In den Unterlagen zum Stadtrat steht: „Könnte eine Anlage in St. Ingbert errichtet werden, so könnte diese mit einer Leistung von sechs Megawatt und 2500 Volllaststunden rund 15 Millionen Kilowattstunden erzeugen.“ Dies entspreche einem Anteil am Stromabsatz der Stadtwerke von etwas über acht Prozent.