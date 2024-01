Qualifikationsturnier für das Fußball-Hallenmasters der Frauen Wiederholt sich der Masters-Traum?

Gelingt den Verbandsliga-Fußballerinnen der DJK St. Ingbert erneut der große Coup? „Wir feiern in diesem Jahr 50 Jahre Frauenfußball bei der DJK St. Ingbert. Von daher wäre es natürlich erst recht sehr schön, unser eigenes Turnier zu gewinnen und wieder zum Masters zu fahren“, sagt die DJK-Abteilungsleiterin Brigitte Maul. An diesem Samstag laden die St. Ingberterinnen zum ACV-Cup (20 Wertungspunkte) in die Wallerfeldhalle.