DJK-SG St. Ingbert : Wieder Training für den Beckenboden

Am Montag, 31. August startet bei der DJK-SG St. Ingbert ein neuer Anfängerkursus, um den Beckenboden zu trainieren. Das Angebot geht über zehn Übungseinheiten und findet jeweils montags von 10.30 bis 11.30 Uhr im Clubraum in der Kirchengasse 11-13 in St. Ingbert statt.

