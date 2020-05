Kostenpflichtiger Inhalt: Protestanten planen Wiederaufnahme der Sonntagsfeiern : Neustart mit kurzen Predigtgottesdiensten

Pfarrerin Michelle Scherer erklärt in der Martin Luther-Kirche die Hygiene- und Schutzmaßnahmen, die für künftige Gottesdienste eingehalten werden müssen. Foto: Manfred Schetting

St. Ingbert Entscheid in Presbyterien: So geht es ab Pfingsten in der Martin-Luther-Kirche und der Christuskirche weiter.

Als Manager müssen sich Seelsorger längst beweisen. Aber auch als Mathematiker? Auf diese Zusatzqualifikation könnte kommen, wer Pfarrer Michelle Scherer zuhört, wenn sie vorrechnet, wie öffentliche Gottesdienste in Corona-Zeiten zu meistern sind. „Derzeit ist die Grundfläche unserer Kirchen ausschlaggebend. Auf jeweils zehn Quadratmeter kommt ein Gottesdienstbesucher. Zudem gelten für jeden zwei Meter Mindestabend und für den Vorsteher der Liturgie sogar vier Meter, damit er vor der Gemeinde keinen Mund-Nase-Schutz zu tragen braucht.“ Heißt für die Martin-Luther-Kirche in St. Ingbert aktuell 32 Besucherplätze, für die Christuskirche in St. Ingbert maximal 20 Personen im Sonntagsgottesdienst. Da an der Wolfshohlstraße dabei aber auch Prediger und alle sonstigen Helfer inklusive sind, „tatsächlich 15 Besucher pro Gottesdienst“, so die Pfarrerin.

Mit diesen Platzverhältnissen muss man in den protestantischen Gotteshäusern klar kommen, wenn ab Pfingsten wieder öffentliche Gottesdienste stattfinden (wir berichteten). Wie Pfarrerin Michelle Scherer berichtet, haben die Presbyterien der Martin-Luther-Kirchengemeinde und der Christuskirchengemeinde die Wiederaufnahme der Gottesdiente ab Pfingstsonntag, 31. Mai, beschlossen. An dem Feiertag werden die Gottesdienste jeweils um 10 Uhr in der Martin-Luther-Kirche (mit Pfarrerin Michelle Scherer) und in der Christuskirche (mit Dekan i.R. Dieter Oberkircher) beginnen.

In beiden Kirchengemeinden ist ein Gottesdienstbesuch, wie auch bei den folgenden Sonntagsgottesdiensten im Juni, jeweils nur nach telefonischer Anmeldung möglich. Diese nehmen das Gemeindebüro der Martin-Luther-Kirche unter Tel. (06894) 3 46 23 (Öffnungszeit: Mittwoch und Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr) sowie das Gemeindebüro der Christuskirche unter Tel. (06894) 63 68 (Öffnungszeit: Dienstag und Donnerstag jeweils von 9 bis 12 Uhr) möglich.

Für die Gottesdienste gelten neben der begrenzten Platzzahl auch strenge Hygiene- und Schutzmaßnahmen. „So werden die Gottesdienstbesucher gebeten, an den markierten Sitzplätzen einen Mund-Nase-Schutz zu tragen und das bereitgestellte Desinfektionsmittel zu nutzen“, so Pfarrerin Scherer. Um ein erhöhtes Infektionsrisiko durch Aerosole zu vermeiden, wir auf einen Gemeindegesang verzichtet. Die Gottesdienste werden zudem in verkürzter Form gefeiert, „das heißt: Es gibt reine Predigtgottesdienste ohne Abendmahlfeier“. Für den Fall, dass das Interesse am Gottesdenstbesuch das eingeschränkte Angebot an Plätzen in den Gotteshäusern übersteigen sollte, stellt Michelle Scherer möglicherweise auch zusätzliche Sonntagsangebote in Aussicht.