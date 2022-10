Polizei sucht Zeugen : Wieder ein Fahrrad-Diebstahl in der Innenstadt

Foto: dpa/Fabian Strauch

St Ingbert Die Serie der Fahrrad-Diebstähle in der St. Ingberter Innenstadt geht weiter. Am Montag (10. Oktober) im Zeitraum von 11 bis 15 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad in der Poststraße in St. Ingbert.

Das Rad war vom Besitzer mit einem Kabelschloss an einem Fahrradständer in der Nähe der Postfiliale abgestellt. Das Fahrrad ist dunkelblau mit weißen Streifen. Weiterhin sind am Gepäckträgerzwei Fahrradtaschen angebracht. Besonders auffällig ist zudem, dass das Fahrrad über eine unterschiedliche Bereifung verfügt. Das Fahrrad ist etwa vier Jahre alt und hat einen Zeitwert im oberen dreistelligen Bereich. Es wird wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahles ermittelt.