Feuerwehr St. Ingbert Wieder einige Einsätze für die Feuerwehr

Am frühen Abend forderte die Polizei die Unterstützung der Feuerwehr zu Sicherung eines Tatorts an der L112 an. Nach einem PKW-Aufbruch wurde dieser mit Benzin getränkt, die Täter flüchteten vom Tatort und ließen das Fahrzeug in diesem Zustand zurück (siehe nebenstehenden Bericht). Die Einsatzkräfte des Löschbezirks St. Ingbert – Mitte stellten mit einem Löschfahrzeug den Brandschutz sicher und leuchteten während der Spurensicherung die Einsatzstelle aus. Nach rund drei Stunden konnten die ehrenamtlichen Helfer die Einsatzstelle verlassen. In der Nacht zum Samstag unterstützten Einsatzkräfte aus St. Ingbert bei einem größeren Wohnhausbrand die Feuerwehr Blieskastel in Bierbach (siehe Seite C 3). Mit fünf Einsatzkräften wurde der Einsatzleitwagen betrieben und die Einsatzkräfte des Gerätewagens Atemschutz unterstützt. Nach rund sieben Stunden konnten die Einsatzkräfte aus St. Ingbert diesen beenden.