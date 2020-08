VHS Hassel : Wieder „Begegnungen mit Freund Pferd“

Rohrbach/Hassel Der VHS-Workshop findet auf dem Abenteuergelände „Am Füllenbusch“ in Hassel statt.

Die VHS-Nebenstelle Rohrbach/Hassel bietet für Kinder, von 5 bis 10 Jahren, am Samstag, 22. August, von 10 bis 12 Uhr erneut einen Workshop „Die Begegnung mit dem Freund Pferd“ an. Auf dem Abenteuergelände Am Füllenbusch 1 in Hassel ist Treffpunkt. Das Gelände beinhaltet eine Auswahl von Spielelementen, die gezielt die Motorik, Sensorik und Tiefenwahrnehmung der Kinder ansprechen.