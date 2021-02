Verbrauchertipp : Energiespartipp: Mit einem Kniff Heizkosten senken

St. Ingbert/Bliestal Die Verbraucherzentrale gibt Tipps zum Energiesparen in der kalten Jahreszeit.

Einmal im Jahr flattert sie ins Haus, zumeist kurz vor Weihnachten: die Heizkostenabrechnung. In den vergangenen Monaten sind die Heizungen noch häufiger als sonst auf Hochtouren gelaufen. Ursache ist das Arbeiten und Lernen zu Hause in Corona-Zeiten.

Für viele Mieter ist und bleibt die Heizkostenabrechnung ein Buch mit sieben Siegeln. „Insbesondere, wenn eine hohe Nachzahlung gefordert wird, sollten Verbraucher sich beraten lassen“, so Cathrin Becker, Energieberaterin der Verbraucherzentrale, in einer Pressemitteilung. Oft helfen schon kleine Maßnahmen, um den eigenen Verbrauch zu senken. Dazu gehört etwa die bessere Einstellung der Heizkörper nach dem eigenen Bedarf. Weitere Tipps:

Kein Versteckspiel: Heizkörper von Verkleidungen, Möbeln und Vorhängen befreien. Nur so kann die Wärme ungehindert an den Raum abgegeben werden.

Wollsocken an: Jedes Grad weniger Raumtemperatur spart gut sechs Prozent Energie. Aber: Vor allem Füße reagieren schnell auf Kälte. Dem kann man vorbeugen mit Wollsocken und Teppichen. Auch warme Pullis, Halstücher oder Wärmekissen tragen dazu bei, dass man subjektiv weniger friert, heißt es in der Mitteilung der Verbraucherschützer weiter.

Weitere nützliche Tipps rund ums Thema Heizen findet man unter: https://verbraucherzentrale-energieberatung.de/energie-sparen/heizenergie/. Individuelle Beratung zur Heizkostenabrechnung bietet die Verbraucherzentrale an. Dank der Bundesförderung für Energieberatung der Verbraucherzentrale sind die telefonische Beratung sowie die Video-Chat-Beratung kostenfrei. Eine Kontaktaufnahme ist unter der Telefonnummer (0681) 5 00 89 15 oder unter der kostenfreien bundesweiten Hotline (0800) 8 09 80 24 00 oder per E-Mail unter der Adresse: Energieberatung@vz-saar.de möglich.

Auch Beratungen vor Ort sind in der Regel möglich, wenn auch wegen des Lockdowns nicht derzeit. Aber Anmeldungen können nach wie vor auch dezentral laufen. Wer einen Beratungstermin vereinbaren möchte, kann sich melden in St. Ingbert im Rathaus, Am Markt 12, unter Tel. (06894) 130, in Blieskastel in der VHS, Am Schloss 11 (ehemaliges Internatsgebäude) unter Tel. (06842) 92 43 10. Zurzeit gibt es landesweit nur Rückruf- beziehungsweise Online-Beratung.