2,8 Millionen Euro Fördergeld Wie das neue Informationssystem die Arbeit im St. Ingberter Krankenhaus erleichtert und beschleunigt

Das Digitalisierung-Projekt wurde europaweit ausgeschrieben, zwei Anbieter standen zur Wahl. 1,34 Millionen Euro hat das Krankenhausinformationssystem (KIS) im Kreiskrankenhaus in St. Ingbert letztlich gekostet. Finanziert wurde es von der Europäischen Union, dem Bund und dem Land. Alle hatten zusammen Fördergeld in Höhe von sogar rund 2,8 Millionen Euro im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) zur Verfügung gestellt. Doch noch ist man nicht fertig, die Restsumme fließt in noch auszubauende Leistungen.