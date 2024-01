Denkmalgeschützte Gebäude in St. Ingbert im Fokus So wollen Bürger die Alte Schmelz entwickeln

Wie findet eine Bürgerinitiative Nachwuchs, die sich für den Erhalt und sinnvolle Weiterverwendung von denkmalgeschützten Bauten einsetzt? Die Mitglieder der „Initiative Alte Schmelz“ setzen wie auch die vergangenen 27 Jahre, in denen es sie gibt, auf Dialog und Öffentlichkeit. Ideen entwickeln, Prozesse anstoßen – so lautet die Devise. Denn die Zeiten, da die Bürger mit dem seit den 80er Jahren kriselnden Eisenwerk direkt zu tun hatten, dort arbeiteten, sind längst vorbei. Heute kennen viele die Gebäude der Alten Schmelz nur deshalb, weil sie etwa in der dazugehörigen Industriekathedrale ein Konzert besucht haben. Ein Problem für die 28 Personen umfassende IAS, deren „Benjamin“ auch schon auf stolze 65 Jahre kommt.