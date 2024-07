Zum 60. Geburtstag des St. Ingberters Wie Bernd Schneider Michael Schumacher in die Formel 1 verhalf

Am vergangenen Wochenende gab er mal wieder richtig Gas. Beim legendären „Festival of speed“ im englischen Goodwood jagte Bernd Schneider mit einem Mercedes SLS AMG GT 3 durch den Park des Duke of Richmond, zirkelte an Mauern und Strohballen vorbei. „Da war die Hölle los, sehr beeindruckend“, schwärmt Schneider. Die Veranstaltung, die Jahr für Jahr 180 000 Zuschauer anlockt, ist eine Hommage an das Auto und den Motorsport. Ehemalige und aktuelle Top-Piloten geben alten und neuen Rennwagen aller Klassen in der freien Wildbahn noch einmal richtig die Sporen. Es riecht nach Benzin und verbranntem Gummi. Eine Motorsport-Party, ein Woodstock der Motoren – bloß mit ganz viel britischer Noblesse.