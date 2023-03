Baustellenrundgang mit dem Architekten Wie aus dem ehemaligen Gefängnis in St. Ingbert eine Musikschule wird

St. Ingbert · In der ehemaligen JVA in St. Ingbert soll noch in diesem Jahr die Musikschule einziehen. Ein Rundgang mit dem Architekten zeigt den aktuellen Stand der Arbeit – und warum Musiker mit lauten Instrumenten in den Gefängniskeller müssen.

26.03.2023, 15:19 Uhr

Der Kulturbeigeordnete Albrecht Hauck (rechts) ließ sich beim Baustellentermin in der ehemaligen JVA die künftige Musikschule vom beauftragten Architekten Jan Hemmann erklären. Foto: Peter Gaschott

Von Peter Gaschott

In der früheren Justizvollzugsanstalt in der Alten Bahnhofstraße wird fleißig gearbeitet. Ein Bautrupp ist dort mit dem Innenausbau beschäftigt. Die Stadt wird im alten Gefängnis die Musikschule unterbringen. Ein Baustellentermin lieferte Aufschluss über den Stand der Arbeiten.