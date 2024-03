Bürger wollen alternative Lösung für Hildegardskirche St. Ingbert Gespräch ja – aber erst später

Die angedachte Umnutzung der St. Ingberter Hildegardskirche zur Multifunktionshalle und das Ende der Späth-Orgel sorgen weiter für Diskussionen in der Bürgerschaft. Eine kleine Gruppe von Befürwortern um den früheren Pfarrer Werner Ripplinger, denen die Kirche aus persönlichen Gründen am Herz liegt, lässt nach wie vor nichts unversucht, das drohende Schicksal des Gotteshauses noch abzuwenden. Doch ins Gespräch mit der Kirche als Noch-Eigentümer des Gebäudes und der Stadt als dem künftigen zu kommen, das gestaltet sich als schwierig. Dabei drängt die Zeit: Schließlich hat der Stadtrat letzten Oktober mehrheitlich einem Letter of Intent (LOI) zugestimmt, der die Übernahme von Grundstück und Kirchengebäude regelt.