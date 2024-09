Ursachenermittlung läuft Nach Verunreinigung im Trinkwasser: Oberbürgermeister stellt sich vor Einsatzkräfte

In Folge der Brandbekämpfung im achten Stock eines Hochhauses in St. Ingbert Süd, kam es zu Beschimpfungen und Beleidigungen der Feuerwehreinsatzkräfte, wie die Stadtverwaltung an diesem Samstag in einer Pressemitteilung berichtete. Demnach ist am Freitag eine Feuerwehrfrau in Einsatzkleidung auf dem Parkplatz des Kauflandes als Trinkwasser- und Umweltverschmutzer beschimpft worden. In einer Bäckerei wurde zudem nach Angaben der Stadt ein Angehöriger der Feuerwehr Zeuge von übelsten Beschimpfungen und Beschuldigungen der Feuerwehreinsatzkräfte. Auch in den sozialen Medien wurde die Feuerwehr öffentlich für die Verunreinigung verantwortlich gemacht.