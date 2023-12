Jahresrückblick 2023 für St Ingbert Das sorgte in St. Ingbert landesweit für Schlagzeilen

Dass das Dorfgemeinschaftshaus in Oberwürzbach im Dezember komplett fertig vorgestellt wurde und im Untergeschoss jetzt auch Platz für Vereine bietet, sag man in Rohrbach mit Neid. Die dortige Rohrbachhalle wurde zwar seit Anfang des Jahres nicht mehr mit Flüchtlingen belegt und erhielt im September eine neuen Hallenboden, doch als Vereins- und Schulturnhalle und wegen der für Veranstaltungen weiter gesperrten Ingobertushalle nun einzige Mehrzweckhalle in der Stadt, zählte mehr Veranstaltungen und weniger Trainingsstunden. Gegen die Termin-Enge in der Rohrbachhalle protestierten die Rohrbacher Vereine an einem Runden Tisch, an dem vor allem ein Saal im Bürgerhaus vermisst wurde. Zum 1. November hat die Pfarrei Heiliger Ingobertus die Kirche St. Konrad an die Baugruppe Peter Gross, das Pfarrheim St. Josef an die DJK-SG und das Pfarrheim St. Michael an die Stadt verkauft.