White Dinner in St. Ingbert Das White Dinner tauchte St. Ingbert in edles Ambiente

St Ingbert · Beim zweiten White Dinner in St. Ingbert trafen sich 300 Menschen, um in der Fußgängerzone stilvoll zu dinieren. An allen Tischen wurde festlich getafelt und für die passende Deko hatten sich die meisten so richtig ins Zeug gelegt.

15.08.2024 , 10:02 Uhr

Die St. Ingberter Innenstadt verwandelte sich bei bestem Wetter in eine lange weiße Tafel. Foto: Giusi Faragone