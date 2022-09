St. Ingberter Pfanne : Kleinkunst-Wettbewerb um die „Pfanne“ ist gestartet

St Ingbert In seiner Eröffnungsrede zum Kleinkunst-Wettbewerb „St. Ingberter Pfanne“ äußerte sich in der Industriekathedrale auf der Alten Schmelz Oberbürgermeister Ulli Meyer auch zur Freiheit der Kunst.

Zum einen erinnerte er an den Skandal um ein antisemitisches Banner auf der „documenta“ in Kassel, bei dem im Nachgang noch weitere Kunstwerke als antisemitisch identifiziert wurden. „Volksverhetzung und Antisemitismus haben in unserem Land weder in Bild, Wort oder auf der Bühne einen Platz“, bekräftigte der Oberbürgermeister in seiner Rede.