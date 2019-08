Reparaturarbeiten : Wertstoffzentrum bleibt am Donnerstag zu

Dringende Wartungs- und Reparaturarbeiten stehen beim Wertstoffzentrum St. Ingbert in der Dudweilerstraße an. Deshalb bleibt das Wertstoffzentrum am morgigen Donnerstag, 8. August, geschlossen. Darauf hat die Stadtverwaltung hingewiesen.