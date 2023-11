Kinowerkstatt St. Ingbert Werner Herzog im Blickpunkt der Kinowerkstatt St. Ingbert

Thomas von Steinaecker spürt in seinem Dokumentarfilm „Werner Herzog: Radical dreamer“ über den legendären Regisseur dem spezifischen Herzog-Touch nach. Entstanden ist „Ein schöner und erhellender Dokumentarfilm“ (Rudolf Worschech, epdfilm). „Radical dreamer“ mit Werner Herzog, Nicole Kidman, Robert Pattinson, Carl Weathers, Chloé Zhao, Wim Wenders, Volker Schlöndorff und anderen ist am Montag, 20. November, um 19 Uhr in der Kinowerkstatt zu sehen. „Werner Herzog ist eine Ikone. Jedes Jahr wächst sein Ruhm. Vor allem in Hollywood hat seine Person mittlerweile Kultstatus erlangt. Seine Filme genießen zwar in Fachkreisen hohes Ansehen, sind jedoch keine Kassenerfolge. Und während er in seiner Wahlheimat USA zum Star aufgestiegen ist, tat und tut man sich ausgerechnet in seinem Geburtsland Deutschland schwer mit ihm. Viele seiner Filme schafften es nie ins Kino. In exklusiven Einblicken in Herzogs Arbeitsprozess, bisher unbekanntem Archivmaterial und zahlreichen Interviews mit Weggefährten unternehmen wir eine Reise, die uns an jene Orte in der Welt und in uns führt, wo es Ekstase und radikale Träume zu finden gibt.“ (Simon Hauck, kino-zeit.de)