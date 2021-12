Patrick Brinker aus St. Ingbert : „Wer wird Millionär“: Kandidat aus dem Saarland lüftet McDonald's-Geheimnis

St. Ingbert/Köln Am Montag erspielt ein Saarländer bei „Wer wird Millionär“ den Höchstgewinn des Abends. Dabei offenbart der 29-Jährige aus St. Ingbert dem Quizmaster Günther Jauch ein brisantes McDonald's-Geheimnis.

Im Rekordtempo ist der Saarländer bei der 16 000 Euro-Frage angekommen, die er nach dem Einsetzen des 50:50-Jokers ebenfalls richtig beantwortet. Den Gewinn will der 29-Jährige aus St. Ingbert in eine USA-Reise investieren. Auch ein Side-by-Side-Kühlschrank würde sich Brinker gerne gönnen. Falls der Gewinn größer ausfällt, will er einen alten Skoda 120 kaufen. Diesen habe er mit 14 Jahren zum ersten Mal gefahren.

Patrick Brinker weiß sofort, worauf der Quizmaster abzielt und erzählt, dass er als Aushilfe immer gegen 21.30 Uhr die Eismaschinen säubern musste. „Und das ist gar nicht mal so leicht“, erklärt er. „Und da haben wir halt gesagt, ab der Uhrzeit, wenn wir angefangen haben - gibt's keinen McFlurry mehr. Und das ist das Geheimnis. Es ist eigentlich nur, weil wir es saubermachen müssen“. Deswegen würde man so oft die Ausrede „Maschine kaputt“ in McDonald's-Filialen hören, so der 29-Jährige. „Das wird McDonald's zu denken geben“, kommentiert Günther Jauch trocken. Am Ende gewinnt der Saarländer 64 000 Euro und heimst damit den Höchstgewinn des Abends ein. Hier können Sie alle Fragen des Saarländers nachspielen.