Martin-Luther-Kirche St. Ingbert : Eine Andacht bietet Wellness für die Seele

St Ingbert Unter dem Motto „Beten - Wellness für die Seele“ wird an diesem Freitag, 11. Februar, um 17 Uhr in der Martin-Luther-Kirche St. Ingbert eine besondere Andacht angeboten. Einen Moment Inne halten in unserem hektischen Alltag, zur Ruhe kommen in der Zwiesprache mit Gott.

Mit diesem Gedanken lädt das Projektteam der Martin-Luther-Kirchengemeinde im Rahmen der Veranstaltungsreihe Go(o)d time ─ 30 Minuten mit Gott ein. Musikalisch begleitet wird diese Andacht durch Lea Freudenreich an der Querflöte.