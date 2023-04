Feuerwehr St. Ingbert Weitere Einsätze der Feuerwehr

St Ingbert/Rohrbach · ) Neben dem Brandalarm im Amtsgericht (wir berichteten) hatte die St. Ingberter Feuerwehr noch weitere kleinere Einsätze in den vergangenen Tagen. Am Donnerstag (20. April) brannte ein Baumstumpf im Waldgebiet Edelweisshütte in Rohrbach.

23.04.2023, 10:43 Uhr

In Rohrbach löschte die Feuerwehr einen brennenden Baumstumpf. Foto: Frank Hoffmann