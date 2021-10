Mobiles Impfteam unterwegs : Weitere Corona-Impfaktionen im Kreis

Bis zum 13. November sind mobile Corona-Impfteams im Saarpfalz-Kreis unterwegs. Foto: dpa/Sven Hoppe

Saarpfalz-Kreis Unter anderem am kommenden Samstag in Blieskastel und am 12. November in St. Ingbert.

Am vergangenen Freitag lag die Corona-Inzidenz im Saarpfalz-Kreis bei 45,2 – damit war sie einmal die niedrigste im Bundesland (65,3) und noch viel niedriger als in Deutschland (139,2). Doch angesichts den allgemeinen Trends erscheint es umso wichtiger, dass sich alle noch Ungeimpften zügig gegen Covis19 immunisieren lassen. Hierzu sind noch bis zum 13. November Einsätze der mobilen Impfteams des Impfzentrums Saarland Ost der im Saarpfalz-Kreis terminiert.

Alle Impfwilligen können demnach in den kommenden beiden Wochen noch einmal die Möglichkeit nutzen, sich über die mobilen Impfteams ihre erste oder zweite Impfung geben zu lassen.

Die Räume des Bürgerbüros Bexbach, Aloys-Nesseler-Platz, stehen für Impfungen zur Verfügung am: Mittwoch, 3. November, vom 9 bis 14 Uhr; Donnerstag, 4. November, von 8 bis 13 Uhr; Freitag, 5. November, 9 bis 14 Uhr; Samstag, 6. November, von 9 bis 14 Uhr.

Es gibt weitere Impftermine im Freizeitzentrum Blieskastel, Bliesaue 1: Samstag, 6. November, von 10 bis 15 Uhr; Mittwoch, 10. November, von 10 bis 15 Uhr; Donnerstag, 11. November, von 9 bis 14 Uhr;

Das mobile Impfteam ist noch dreimal in Homburg vor Ort: am Freitag, 5. November, von 9 bis 14 Uhr, in den Räumen der Homburger Tafel, Inastraße 1; am Donnerstag, 11. November, von 8 bis 13 Uhr, beim Internationalen Bund, Talstraße 13/13a; am Samstag, 13. November, von 10 bis 15 Uhr, in der Hohenburg-Schule, Schulstraße 20.

Eine weitere Impfaktion in St. Ingbert gibt es am Freitag, 12. November, von 10 bis 15 Uhr im Kuppelsaal des Rathauses, Am Markt 12.

Ohne vorherigen Termin können Bürger zu den angegebenen Zeiten dorthin kommen und sich wahlweise mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer (zweimalige Impfung) oder von Johnson & Johnson (einmalige Impfung) impfen lassen. Die zweite Impfung mit Biontech/Pfizer kann danach bei der Hausärztin/beim Hausarzt erfolgen. Mitzubringen sind der Impfpass und der Personalausweis.

Auch Kinder ab zwölf Jahren können, in Begleitung eines Erziehungsberechtigten, geimpft werden. Gibt es zwei Erziehungsberechtigte für das Kind, muss unbedingt eine unterschriebene Einverständniserklärung und eine Kopie des Personalausweises des zweiten Erziehungsberechtigten vorgelegt werden.