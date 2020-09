Stadtmarketing St. Ingbert : Ein Weinfest in der ehemaligen JVA

Julia Haberer-Settele (sitzend) und ihre Kollegin Petra Scholl haben ein St. Ingberter Weinfest auf die Beine gestellt, dessen Programm sie gestern der SZ vorgestellt haben. Am 2. und 3. Oktober findet es in der ehemaligen JVA in der Alten Bahnhofstraße statt. Foto: Peter Gaschott

St. Ingbert Das St. Ingberter Stadtmarketing veranstaltet am 2. und 3. Oktober im ehemaligen Gefängnis ein Weinfest. In diesem städtischen Gebäude in der Alten Bahnhofstraße ist auch zu CoronaZeiten Platz, um mit einem überschaubaren Teilnehmerkreis zu feiern.

126 Gäste dürfen maximal am Weinfest teilnehmen. Das Konzept: Für 15 Euro erhält man für die Dauer der Veranstaltung einen Stehtisch. An den passen maximal sechs Personen. Jeder dieser sechs Gäste erhält ein – zunächst – leeres Weinglas. Bei sechs Gästen am Tisch kostet der Eintritt inklusive Trinkgefäß damit 2,50 Euro. Sein Weinglas kann man sich füllen lassen, gegen Entgelt allerdings. Zwei Weinhändler aus St. Ingbert sind dabei: Weine Backes aus Rohrbach und Oswin Bauer vom Montebelluna aus St. Ingbert. Außerdem bietet Jerome Bour, Wirt des Restaurants Jerome, französische Weine an.

Auch für leckere Speisen ist gesorgt. Jerome bietet Quiche Lorraine an, Torsten Becker bereitet seine Highlander-Burger zu und an Maries Käsehütte kann man Raclette auf verschiedene Zubereitungsarten genießen. Bei den Weinhändlern warten kleine Knabbereien auf Gäste.

Zum Weinfest gehört Musik, so Julia Haberer-Settele vom St. Ingberter Stadtmarketing. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Petra Scholl hat sie Künstler verpflichtet, die für stimmungsvolle Unterhaltung sorgen. Am Freitag, 2. Oktober, findet das Fest von 17 bis 21 Uhr statt, der Sänger und Gitarrist Werner Fünffrock tritt auf. Samstags, am Feiertag, spielt Nicole Havener auf ihrem Akkordeon zum Frühschoppen, das Fest geht von 11 bis 15 Uhr. Eine Stunde später startet der zweite Festblock des 3. Oktober. Von 16 bis 20 Uhr tritt der Sänger Lenny Barkowski auf.

Und eine gute Nachricht für alle Biertrinker: Jerome sorgt sich um sie. Für alle, die trotz feiner Weine ein Bier trinken wollen, gibt es die St. Ingberter Biersorten der Brauerei Herz und Heimat, die auf dem früheren Gelände der Becker Brauerei arbeitet.