Weihnachtsmarkt in Oberwürzbach Weihnachtsfest dank Regenschutz

Der extreme Dauerregen am vergangenen Samstag hat vielen Veranstaltern der zahlreichen Weihnachtsmärkte in unserer Region einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch im St. Ingberter Stadtteil Oberwürzbach war das nicht anders. Wobei: Nur fast. Denn hier hatte sich der Kulturring Oberwürzbach als Veranstalter, der die Traditionsveranstaltung schon vor einiger Zeit vom Platz vor der Kirche in der Hauptstraße auf das Gelände vor und ins Dorfgemeinschaftshaus verlegt hatte, bereits am Donnerstagabend zur Krisensitzung getroffen. Das berichtete Ortsvorsteherin Lydia Schaar (CDU) im Gespräch mit unserer Zeitung. „Da starke Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu 60 Kilometer pro Stunde angekündigt wurden, waren wir etwas unsicher. Wir wollten den Markt aber nicht absagen. Deshalb gab es den Plan, mitten auf dem Platz ein Zelt aufzustellen“, so die Ortsrats-Chefin.