Glühweinduft in Oberwürzbach : Viele Stände mit winterlicher Idylle

Glühweinduft in Oberwürzbach

Ingrid Oster, Karsten Herrmann und Simone Sommer-Philipp (von links) hatten am Stand des Karnevalsvereins Oberwürzbach auf dem Weihnachtsmarkt offenbar viel Spaß am Dienst. Foto: Jörg Martin

Von Jörg Martin Zahlreiche Vereine beteiligten sich am Weihnachtsmarkt im und am Dorfgemeinschaftshaus.

Samstagabend gegen 19 Uhr. Auf dem Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus kommt einem aus Richtung der Buden und Verkaufsstände schon der Duft von Glühwein entgegen. Ein Bläserensemble hat sich vor dem Eingang zum Dorfgemeinschaftshaus platziert und beginnt gerade „Stille Nacht, heilige Nacht“ zu spielen. Fast schon idyllisch wirkt der kleine, aber feine, Weihnachtsmarkt, den der Kulturring Oberwürzbach veranstaltete, am neuen Standort.

Vor der Pandemie war er an der Schule zu Gast und ganz früher fand man ihn auf dem Platz vor der Kirche. „Das ist schon fast ein romantisch-winterliches Flair wegen der Buden, die ihre eigene Beleuchtung haben, während der Platz selbst fast dunkel ist“, beschrieb André Wirkühler aus Homburg seinen Eindruck über die Veranstaltung. Aus dieser Richtung wirkte das Angebot im positiven Sinne traditionell: Gehäkelte Topflappen und Rutschsocken gab es direkt an den ersten Ständen vor dem Dorfgemeinschaftshaus zuhauf zu kaufen. Und nebenan hatte die Jugendfeuerwehr warmen Kakao im Angebot. Ideal, wenn man bei drei Grad etwas Warmes trinken wollte, was nicht Alkohol enthielt.