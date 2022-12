Weihnachtsmarkt in Hassel : „Baschdelgedöns“, Glühwein und mehr

Hassel Bei herrlichem Winterwetter fand am Samstag wieder ein Weihnachtsmarkt auf Hassels Marktplatz statt.

Die Pandemie-Zwangspause hat auch in Hassel, wo der Ortsrat und die Arbeitsgemeinschaft der Vereine Veranstalter des Marktes sind, Spuren hinterlassen. Allerdings anders als vermutet. „Wir haben zwar das Rathaus und den Bereich davor nicht mehr dabei. Dafür hatte sich nur ein Standbetreiber gemeldet, der nun hier auf dem Marktplatz eine Bude hat. Dafür sind es insgesamt vier Teilnehmer mehr“, berichtet uns erfreut Markus Hauck. Der Ortsvorsteher meinte damit die Feuerwehr, die ebenso neu dabei ist, wie der Freizeitclub Die Rasselbande und zwei Stände mit Bastelmaterial und Bildern. „Die Leute sind froh, dass das Wetter hält. Gegen die Kälte kann man sich ja warm anziehen. Ich gehe davon aus, dass es heute Abend hier brechend voll sein wird“, so Hauck weiter.

Diesen Optimismus teilte eine Hasseler Standbetreiberin, die schon seit Jahren hier tätig ist, nicht so sehr. „Es war sonst mittags schon wesentlich mehr los. Manche Leute scheinen immer noch vorsichtig wegen Corona zu sein“, so Catrin Schrems-Jung. Die Frau, die selbstgemachten Likör, Marmelade und Gebäck anbietet, hat eine gewisse Kaufzurückhaltung bei den Besuchern festgestellt. Das Geld säße nicht mehr so locker wie früher. Davon war nebenan, am Stand des Kuckuckschores, wo man unter anderem Dibbelabbes mit Apfelmus essen konnte, nichts festzustellen. Auch nicht eine Bude weiter beim Ski-Club, wo es leckere Crêpes zu essen gab. Der vom Ortsvorsteher angesprochene Stand firmierte gleich ein paar Buden weiter als „Baschdelgedöns“. Auf der anderen Seite des Marktes gab es eine neue Leckerei: Kuckucksnester. Typisch für den St. Ingberter Stadtteil. „Es handelt sich um Quarkbällchen, die mit Vanillecréme gefüllt sind. Dazu kommt Schokosauce und Zimtraspel“, erklärt uns Yves Becker. Er hat, zusammen mit Jenny Becker und Susanne Lampel, gerade Standdienst bei „Die Rasselbande“. Dabei handelt es sich ursprünglich um eine Gruppe, die beim ersten Hasseler Nachtumzug mitwirkte und daraus einen Verein gründete, um das Vereinsleben zu verstärken. „Wir wollen, dass im Dorf Leben ist. Sonst stirbt die Kultur aus“, erklärt Yves Becker die Hintergründe. „Wir haben erstmals beim Dorffest mitgemacht. Der Name kommt daher, da wir alle Kinder geblieben sind“, erklärt mit einem gewissen Grinsen Susi Gebhardt, die als Pressesprecher der Rasselbande fungiert.